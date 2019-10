Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 251019-952: Untersuchungshaft nach Einbruch

Waldbröl (ots)

Im Fall eines Einbruchs in ein Bürogebäude am letzten Wochenende konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln; ein Haftrichter schickte die beiden in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet waren in der Nacht zum 19. Oktober Einbrecher in ein Bürogebäude eingestiegen und hatten dort elektronische Geräte gestohlen (siehe auch Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4408994). Anhand von Videoaufnahmen konnten inzwischen zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die beiden 26 und 27 Jahre alten Brüder konnten am Dienstag (22. Oktober) in einer Waldbröler Wohnung festgenommen werden, wobei auch ein Teil der Beute sichergestellt werden konnte. Der 27-Jährige war zudem bereits am Sonntagabend im Rahmen einer Fahndung nach einem Einbruch in Baucontainer von der Polizei festgenommen worden (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4410156). Da die beiden Festgenommenen nicht in Waldbröl gemeldet sind und über keinen festen Wohnsitz verfügen, stellte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Waldbröl einen Antrag auf Untersuchungshaft. Bei der Vorführung am Mittwoch erließ der Haftrichter gegen beide Beschuldigten einen Haftbefehl.

