Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - Werkzeug entwendet

Lahn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in die Werkstätten zweier landwirtschaftlicher Betriebe in der Straße Am Busch eingedrungen. Die Täter hebelten Türen bzw. Schränke auf und stahlen diverses Elektrowerkzeug.

Zu zwei weiteren Diebstahl ist es im gleichen Tatzeitraum in der Bernd-Köster-Straße und in der Dorfstraße gekommen. Auch hier stahlen die Täter elektronische Gartengeräte aus der Werkstatt bzw. aus einem Schuppen.

Die Höhe des Gesamtschadens der vier Taten ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

