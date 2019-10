Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 28-jähriger Fahrer muss Führerschein abgeben.

Lippe (ots)

Donnerstagabend befuhr ein 28-jähriger Detmolder mit seinem Mercedes der C-Klasse die Siegfriedstraße in Richtung der B 239. Beim Abbiegen auf die Barntruper Straße beschleunigte er seinen Wagen so stark, dass das Heck ausbrach und er über die beiden dortigen Fahrstreifen driftete. Anschließend gab er so stark Gas, dass ein Streifenwagen Mühe hatte, den Fahrer wieder einzuholen. Die Beamten nahmen dem Mann für sein rücksichtloses Fahrverhalten den Führerschein sofort ab. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, denen der schwarze Mercedes gegen 18 Uhr im Bereich Siegfriedstraße/Barntruper Straße durch sein Fahrverhalten aufgefallen ist. Diese Zeigen melden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090.

