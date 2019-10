Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Unfall auf dem Nordring gesucht.

Lippe (ots)

Wir berichteten gestern von einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 6:40 Uhr auf der Nordstraße (B 239) in Höhe der Niewaldstraße ereignete. Zur Erinnerung: Ein 19-jähriger Mann aus Detmold geriet beim Überholen anderer Fahrzeuge in den Gegenverkehr und prallte dort mit seinem BMW gegen den Sattelschlepper (LKW) eines 53-jährigen Mannes aus Schlangen. Zu dieser Zeit herrschte auf der Straße reger Fahrzeugverkehr. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Rufnummer 05231/6090 melden mögen.

