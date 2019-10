Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lage/Oerlinghausen. Einladung für Medienvertreter - Erinnerung.

Lippe (ots)

Am Montag, 21. Oktober 2019, stellt Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann gemeinsam mit Polizeidirektor Jürgen Siebel neue Bezirksdienstbeamte für die Städte Lage und Oerlinghausen vor. Neben den beiden neuen Kontaktbeamten steht der Leiter der Polizeiwache Lage, Polizeihauptkommissar Jürgen Schnelle, Rede und Antwort. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr im Polizeigebäude an der Friedrich-Petri-Straße 16 in Lage. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie der Öffentlichkeit die beiden neuen "Dorfsheriffs" in Wort und Bild vorstellen würden. Über Ihre Teilnahme an dem Termin bitte ich um eine kurze Rückmeldung an die Pressestelle der Polizei.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell