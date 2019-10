POL-LIP: Detmold. Eine verletzte Person und 70.000 Euro Sachschaden ...

Polizei Lippe

... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6:40 Uhr auf der Nordstraße (B239) ereignete. Der 19-jährige Fahrer eines BMW aus Detmold befuhr die B 239 in Richtung der Lemgoer Straße und befand sich hinter einigen anderen Fahrzeugen. Auf Höhe der Niewaldstraße überholte er über die dortige Linksabbiegespur, die im weiteren Verlauf zur Einfädelungsspur für die Linksabbieger aus der Niewaldstraße fungiert. Dabei verlor er die Gewalt über den BMW. Er geriet auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und prallte dort gegen den Sattelauflieger eines 53-jährigen Mannes aus Schlangen. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und blockierten in ihrer Endlage die Nordstraße, so dass diese bis etwa 10:30 Uhr gesperrt werden musste. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der 19-Jährige verletzte sich leicht. Er konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es besteht der Verdacht, dass der Detmolder zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

