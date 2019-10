Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Fahndung nach falschen Polizisten.

Lippe (ots)

Im Juli dieses Jahres klingelten zwei Männer an der Haustür einer 67-jährigen Frau in Detmold. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und zeigten auch Ausweise vor. Unter dem Vorwand, eine Schusswaffe des verstorbenen Ehemannes der 67-Jährigen sicherstellen zu müssen, gelangten die Männer in das Haus. Während einer der Männer die Frau ablenkte, suchte der andere nach Wertsachen. Die falschen Polizisten erbeuteten Bargeld, Schmuck sowie eine Münzsammlung. Das LKA NRW fertigte in Zusammenarbeit mit dem Opfer der Straftat Phantombilder der beiden Täter, die auf Grund eines gerichtlichen Beschlusses nunmehr veröffentlicht werden dürfen. Die Kripo Detmold fragt: Wer kennt die Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthalt machen. Zu der Fahndung nach den beiden falschen Polizeibeamten gelangen Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-diebstahl-inaus-wohnungen

