Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Berichtigung: Änderung Tatzeit! - Täter entkommen unerkannt

Lippe (ots)

Mittwochabend überraschte eine Zeugin einen oder mehrere Einbrecher, die in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Schloßstraße eingebrochen waren. Gegen 18:40 Uhr betrat sie das Gebäude und bemerkte Geräusche aus den oberen Etagen. Sofort verständigte sie die Polizei, die das Gebäude umstellte und durchsuchte. Der oder die Einbrecher, die zuvor eine Terrassentür aufgehebelt hatten, waren zwischenzeitlich jedoch aus dem Haus und vermutlich in Richtung der Eduard-Wolff-Straße geflüchtet. Später wurde festgestellt, dass zumindest ein Schlafzimmer nach Diebesgut durchsucht wurde. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen zu dem Einbruch teilen Sie bitte der Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 mit.

