POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Lkw beschädigt Gartenzaun in Großenkneten und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Durch einen lauten Knall am Donnerstag, 17. Oktober 2019, gegen 20:55 Uhr, wurde ein Anwohner in der Hatter Straße auf einen Verkehrsunfall aufmerksam.

Nachdem er den Knall wahrnahm, verließ er das Haus und stellte einen Schaden am Gartenzaun fest. Hierbei konnte er noch beobachten, wie sich ein LKW vom Grundstück in Richtung Ortsmitte entfernte. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1238511).

