Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271019-956: Unfallfahrzeug gesucht

Gummersbach (ots)

Zwischen 15 und 16 Uhr ist am Donnerstag (24. Oktober) ein unbekanntes Fahrzeug in der Turmstraße (Derschlag) gegen eine Hauswand geraten und weiter gefahren. Ein Anwohner war durch ein Geräusch auf den Unfallschaden des nah an der Fahrbahn stehenden Hauses aufmerksam geworden. Als Unfallverursacher kommt gegebenenfalls ein grüner Traktor mit einem angehängten Heuwender in Frage, der kurz zuvor den Unfallort passiert hatte. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell