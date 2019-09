Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad aus Carport gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwischen 16:45 Uhr und 22:05 Uhr ein Kraftrad aus einem Carport in der Straße Am Rodenbach. Das Motorrad war per Lenkradschloss abgeschlossen.

Bei dem Kraftrad handelt es sich um eine orangefarbene KTM 690 SMC mit dem amtlichen Kennzeichen GL-X690. Auf der linken Seite befindet sich ein grüner Sauerland-Aufkleber, auf dem Heck ein Jägermeister-Aufkleber.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

