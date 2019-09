Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Seitenscheibe eingeschlagen und Navigationsgerät entwendet

Leichlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag (29.09.) haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz Pastorat in Leichlingen an einem Pkw Toyota die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Anschließend haben die Täter das Handschuhfach durchwühlt und ein mobiles Navigationsgerät im Wert von circa 300 Euro entwendet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 150 Euro. Hinweise an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

