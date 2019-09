Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Maskierte fallen im Stadtgebiet auf - Geldautomatensprengung vereitelt?

Leichlingen (ots)

Heute Morgen ist auf der Straße Im Brückfeld ein Maskierter aufgefallen. Kurze Zeit später flüchteten zwei Personen mit einem Roller über den Wupperbegleitweg in Richtung Opladen.

Der Maskierte - schwarz gekleidet, circa 180cm groß und schlank - fiel um 03.20 Uhr einem Spaziergänger vor einer Gaststätte auf. Als der Maskierte den Zeugen bemerkte, rief er einem vermutlichen Mittäter etwas zu und lief in Richtung Parkplatz weg. Kurz danach konnte gesehen werden, wie ein Roller mit zwei Personen in Richtung Opladen fuhr.

Erste Ermittlungen auf dem Parkplatz Im Brückerfeld/Montanusstraße führten zu einem abgestellten Fiat Klein-Transporter mit polnischen Kennzeichen, wobei die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Auf der Ladefläche fanden sich u.a. präparierte Gasflaschen. Nach Würdigung der Gesamtumstände ist daher anzunehmen, dass die Verdächtigen nicht in die Gaststätte einbrechen, sondern eine nahe gelegene Bank aufsuchen wollten.

In den frühen Morgenstunden fahndeten neben der hiesigen Polizei auch die angrenzenden Behörden nach den Flüchtigen. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber mit eingesetzt. Am Morgen fanden Spaziergänger einen ausgebrannten Roller in der Wupper in Opladen in der Nähe der Brücke Düsseldorfer Straße. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei RheinBerg sucht nun weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge Im Brückerfeld, auf dem Parkplatz in Leichlingen oder an der Wupper in Opladen beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell