Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagabend (28.09.), zwischen 17:20 und 21:20 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Graf-Adolf-Straße aufgesucht. Sie hebelten an einem Schlafzimmerfenster und an zwei Terrassentüren und versuchten so, in die Erdgeschosswohnung zu gelangen. Sie scheiterten jedoch und gelangten nicht in die Wohnung. Leider waren unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der gleichen Straße erfolgreicher. Bemerkt wurde diese zweite Tat erst am Sonntagabend (29.09.) durch die Hauseigentümer, da diese für zwei Tage verreist waren. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Aus dem Haus wurde eine kleine Menge Bargeld und eine Jacke entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02202 205-0. (ct)

