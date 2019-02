Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beratung rund um alle Sicherheitsfragen

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Der Kriminalpräventive Rat der Verbandsgemeinde Oberes Glantal und die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg haben am 13.02.2019, in der Zeit von 13-16 Uhr, einen Infostand im Wasgau Markt in Schönenberg-Kübelberg zu allgemeinen Sicherheitsfragen eingerichtet. Zwei ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater, Frau Moritz und Frau Ley, sowie die beiden Bezirksbeamten der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, POK'in Ohlmann und PHK Schmidt, standen interessierten Bürgern mit "Rat und Tat" zur Seite. Fragen rund um die Sicherheit im eigenen Heim (Einbruchschutz) wurden beantwortet und vorhandenes Informationsmaterial verteilt. Aber auch die Sorgen älterer, alleinstehender Bürgerinnen und Bürger wurde zur Kenntnis genommen und ihnen wurden Verhaltensweisen/-tipps gegeben, damit sie ihren Alltag sicherer bestreiten können. Es wurden SOS Notfalldosen verteilt mit deren Hilfe die Senioren wichtige Informationen sicher an den Rettungsdienst übermitteln können. Hinweise zum Verhalten bei Anrufen von angeblichen Polizeibeamten nach Einbrüchen, in Schwierigkeiten geratene Verwandte mit Geldforderungen, aber auch nach Verlust oder Diebstahl der EC-Karte gehörten ebenfalls zu den Gesprächsthemen. Mit ausgelegtem Informationsmaterial wurde auf die bevorstehende Faschingszeit mit den einhergehenden Problemen wie Alkohol im Straßenverkehr und Übergriffe nach Alkoholkonsum hingewiesen. Insgesamt wurde das Angebot von den Bürgern gut angenommen.

