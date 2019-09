Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen

Einbruch

Gewaltsam Zutritt verschafften sich zwischen Freitag, 13.09.19, und Montag, 23.09.19, unbekannte Täter in eine Praxis in der Straße "Schulhof". Die Unbekannten betraten mehrere Räume und entwendeten eine Spardose mit Bargeld sowie Blankodokumente für Krankenhausüberweiseungen. Der entstandene Gesamtsachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Scheer

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10.45 Uhr auf der Hauptstraße in Scheer ereignete. Ein 54-jähriger Lkw-Lenker fuhr in Richtung Mengen und musste vor einer Kurve halten, da ein entgegenkommender Lkw die Kurve passierte. Der 54-Jährige setzte mit seinem Lkw ein Stück zurück und prallte gegen das Auto einer hinter ihm wartenden 37-jährigen Frau. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Sigmaringen

Betrug

Opfer eines Betrugs wurde am Samstag gegen 12.45 Uhr der 19-jährige Mitarbeiter einer Tankstelle in der Mühlenbergstraße. Der junge Mann bekam den Anruf eines angeblichen Technikers einer Firma für Druckmaschinen von Prepaid-Codes, der dem 19-Jährigen mitteilte, dass das in der Tankstelle befindliche Gerät überprüft werden müsse. Hierzu forderte der Unbekannte den Angestellten auf, mehrere Codes auszudrucken und dem Anrufer zu übermitteln. Daraufhin gab der Mitarbeiter Codenummern im Wert von mehreren hundert Euro heraus. Erst später wurde festgestellt, dass man offensichtlich einem Betrug aufgesessen war. Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich davor schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Sigmaringen

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung L 455 / L 456. Die 28-jährige Lenkerin eines Mazda befuhr die L 455 in Richtung Sigmaringen / Krauchenwies und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Krauchenwies auf die L 456 einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden Pkw eines 53-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision, bei der sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Meßkirch

Sachbeschädigung

Am Montag fuhr ein 19-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf den unbefestigten Vorplatz der Stadthalle. Der 19-Jährige drehte mit erhöhter Geschwindigkeit mehrere Runden auf dem Platz und beschädigte dadurch die Oberfläche. An dem Platz entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der junge Mann gelangt entsprechend zur Anzeige. Zudem wird die Führerscheinstelle benachrichtigt, um die charakterliche Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen zu überprüfen.

