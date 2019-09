Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Garageneinbruch +++

Oldenburg (ots)

In der Käthe-Kollwitz-Straße ist es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch in eine Garage gekommen. Unbekannte Täter hatten das Garagentor in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montag, 21 Uhr, mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen. Die Diebe entwendeten neben einem schweren Werkzeugkoffer mit Inhalt und einem Schweißgerät auch Sportbekleidung sowie ein Netz mit 13 Fußbällen.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (1052981)

