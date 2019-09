Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus in Apen +++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am 02.09.19, 04:20 Uhr bis 14:15 Uhr, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schafsweg in der Gemarkung Nordloh ( Gemeinde Apen ) verübt. Nachdem ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen worden war, gelangte(n) der/ die Täter in das Haus. Hier wurden diverse Räume durchsucht. Entwendet wurden Schmuck, ein Laptop, ein Tablet, ein Smartphone, Münzgeld (ca. 100 Euro) aus einer Geldkassette, ein Navigationsgerät sowie diverse Speichermedien. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

