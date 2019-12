POL-ESW: Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn verunglückt

Polizei Eschwege

55.000 EUR Sachschaden; Fahrer leicht verletzt

Vollgesperrt ist aktuell die B 400 In der Gemarkung von Herleshausen-Unhausen im Bereich der sogenannten "Unhäuser Höhe". Grund dafür ist ein Unfall, der sich bereits gestern Abend, um 21:45 Uhr, ereignet hat. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 42-jähriger aus Dortmund mit einem Sattelzug die B 400 in Richtung Herleshausen. In der Gefällstrecke der "Unhäuser Höhe" geriet er mit dem Sattelzug auf der verschneiten Fahrbahn ins Rutschen, schleuderte mit dem Sattelzug nach links über die gesamte Fahrbahn hinweg eine Böschung hinab, wo der Sattelzug in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht, zur weiteren Behandlung wurde er in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 55.000 EUR angegeben.

aktuell ist die B 400 voll gesperrt

Zur Bergung des Fahrzeuges wurde die B 400 voll gesperrt, eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung ist veranlasst. Alarmiert wurde heute früh noch zusätzlich die örtliche Feuerwehr, da der Tank des Sattelzuges leicht beschädigt wurde, aber nicht auszuschließend ist, dass dieser im Rahmen der Bergung Diesel verliert.

Die Bergung dauert voraussichtlich noch bis ca. 09:00 Uhr; der Verkehr wird in Kürze halbseitig freigegeben.

weiterer Unfall in diesem Bereich

Ein weiterer Unfall ereignete sich gestern Abend, um 22.23 Uhr, im Bereich der "Unhäuser Höhe" im Anschluss an den vorausgegangenen Unfall. Eine 51-Jährige aus Drei Gleichen war mit einem Kleinbus in Richtung Sontra unterwegs. Aufgrund des vorausgegangenen Unfalls und der Sperrung hatte sich ein Rückstau gebildet, worauf die 51-Jährige auf die linke Fahrspur (zweispuriger Streckenabschnitt) fuhr. Nun beabsichtigte die Fahrerin auch noch einen Lkw zu überholen, der von einem 40-Jährigen aus Gera gefahren wurde. Hierzu fuhr sie dann noch auf die Gegenfahrspur. Um dort einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste sie wieder nach rechts ausweichen, wo sie nun versuchte vor dem Lkw einzuscheren, was jedoch nicht gelang, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 6500 EUR kam.

