Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Notrufe erreichten die Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 01:40 Uhr. Die Anrufer teilten mit, dass sich an der "Drehscheibe" in Walldorf Jugendliche "verschlagen" würden.

Insgesamt 5 Funkstreifen machten sich auf den Weg. Vor Ort, in der Bahnhofstraße, trafen sie auf einen 22-Jährigen. Dieser teilte mit, dass er und seine Begleiter von einer anderen Gruppe angegangen worden seien. Während es dem Großteil seiner Bekannten gelang, in einen Bus zu steigen und wegzufahren, seien er und sein Kumpel zurückgeblieben, da der Busfahrer in Anbetracht der Situation sofort wieder losgefahren sei. In der Folge sei er mit Faustschlägen in das Gesicht und auf den Oberkörper traktiert worden.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnte schließlich ein Teil der Personengruppe der Angreifer identifiziert werden. Bei einer Person soll es sich dabei um einen Angehörigen des Aggressors handeln.

Die weiteren Ermittlungen werden vom örtlichen Polizeiposten aus geführt.

