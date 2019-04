Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit anschließender Flucht ermitteln die Beamten des Polizeireviers Neckarstadt.

Am späten Freitagabend, in der Zeit zwischen 21:25 Uhr und 23:30 Uhr parkte die Geschädigte ihr Auto, einen Suzuki Swift mit Mannheimer Zulassung, in der Ludolf-Krehl-Straße. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den geparkten Wagen an der rechten Seite, sodass die Geschädigte nun einen Schaden von rund 4.000 Euro zu regeln hat.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei unter 0621/3301-0 anzurufen.

