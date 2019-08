Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Flucht vor Verkehrskontrolle nicht gelungen + 26-Jähriger gerät beim Abbiegen ins Schleudern + Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Flucht vor Verkehrskontrolle nicht gelungen

Verden. Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades hatte am Montagmittag versucht, vor einer Polizeikontrolle in der Verdener Innenstadt zu flüchten. Kurze Zeit später wurde er dennoch von Beamten der Polizei Verden gestellt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte und gar nicht hätte auf dem Fahrzeug am Steuer sitzen dürfen. Außerdem war an dem Kleinkraftrad nicht das richtige Kennzeichen angebracht und es war nicht zugelassen. Gegen den jungen Mann wurden die Ermittlungen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

26-Jähriger gerät beim Abbiegen ins Schleudern

Verden. Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes verunfallte am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Borsteler Dorfstraße, Ecke Max-Planck-Straße. Der Pkw geriet beim Abbiegen ins Schleudern und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Zaun. Der 26-Jähriger verletzte sich leicht. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt oder in den Unfall verwickelt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Pkw und dem Zaun ist ein Sachschaden von mindestens 6.000EUR entstanden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei Verden aufgenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hambergen. Nach einem derzeit unbekannten Unfallverursacher sucht die Polizei Hambergen und bittet um Zeugenhinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug unter 04793/2386. Der unbekannte Verursacher war am Samstagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegen einen geparkten Toyota Rav 4 gefahren und anschließend geflüchtet. Als der 71-Besitzer des Toyota zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden von etwa 5.000EUR fest.

