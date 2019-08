POL-VER: Pkw aufgebrochen + 22-jähriger Pkw-Fahrer gestoppt + Alkoholisierte Radfahrer stürzten

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Pkw aufgebrochen

Verden. Auf dem Parkplatz eines Freizeitparks brachen unbekannte Täter am Samstag zwischen Mittag und dem späten Nachmittag einen Citroen auf und durchwühlten den Innenraum nach Diebesgut. Die Täter flüchteten anschließend, nach ersten Erkenntnissen jedoch ohne Beute. Der Sachschaden allein am Citroen beträgt dennoch mehrere hundert Euro.

Mögliche Zeugen, werden unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Personen in der Nähe gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

22-jähriger Pkw-Fahrer gestoppt

Ritterhude. Ein 22-jähriger Fahrer eines Audi musste seine Fahrt im Rosenhügel beenden, weil er mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Bei der Kontrolle wurden mehrere Vortests durchgeführt, die zu dem Verdacht führten. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Drogen ermittelt.

Alkoholisierte Radfahrer stürzten

Landkreis Osterholz. Am Sonntagmorgen stürzten gleich zweimal, stark alkoholisierte Radfahrer und verletzten sich leicht. Ein 35-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen auf der Osterholzer Straße in Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er während der Fahrt gegen ein Geländer prallte und sich dabei verletzte. Durch Rettungskräfte wurde er vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholeinfluss von fast zwei Promille in der Atemluft.

Wenige Stunden später stürzte ein 50-Jähriger in der Falkenberger Landstraße in Lilienthal und musste ebenfalls von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Aufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille Alkohol in der Atemluft.

Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen, um den genauen Wert festzustellen. Auf beide kommen außerdem Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

