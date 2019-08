Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher gefasst - Suche mit Polizeihubschrauber nach weiteren Tätern

Lilienthal (ots)

Mehrere Täter brachen am frühen Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Amtmann-Schroeter-Straße ein. Nachdem sie sich über eine Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie das Wohnhaus nach Diebesgut und wollten anschließend flüchten.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte zwei mutmaßliche Täter jedoch auf einem Nachbargrundstück festnehmen. Noch mehrere Stunden fahndete die Polizei nach mindestens einem weiteren Täter. Die Beamten aus Osterholz wurden von mehreren Streifenwagen von Dienststellen aus der Polizeiinspektion Verden/Osterholz wie auch der Polizei Bremen bei der Fahndung unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber und Diensthundeführer waren bei der Fahndung im Einsatz, während die sogenannte Spezialisierte Tatortgruppe am Tatort Spuren sicherte. Weitere Täter konnten jedoch zunächst nicht festgenommen werden.

Die beiden zuvor festgenommenen 33- und 42-jährigen Täter wurden für die weiteren Maßnahmen zur Wache der Polizei Osterholz gebracht. Die weitergehenden Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen und dauern derzeit noch an.

Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden liegt aber bei mindestens 2.500EUR. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

