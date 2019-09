Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Schule

Goch (ots)

Offenbar gänzlich ohne Beute haben unbekannte Einbrecher am zurückliegenden Wochenende die Räumlichkeiten der St. Georg-Schule auf der Gertrudstraße wieder verlassen. Sie hatten zunächst ein Fenster zum Betreuungsraum aufgehebelt und waren so in das Gebäudeinnere gelangt. Dabei versuchten sie einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell