Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Reihenhaus

Goch (ots)

Unbekannte sind am Montagmorgen, 23.09.2019, in ein Reihenhaus auf der Voßheider Straße eingedrungen. Vermutlich näherten sich die Einbrecher von der Gartenseite und gelangte durch den Wintergarten zunächst in die Küche von dort in das ganze Haus, wo eine Vielzahl von Behältnissen durchwühlt und auch eine weitere Tür aufgebrochen wurde. Die Einbrecher erbeuteten u.a. diverse Schmuckstücke und Bargeld, welches zum Teil in einem Tresor aufbewahrt wurde, der im Bereich der Kellertreppe festgeschraubt war. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell