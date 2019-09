Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Heiden (ots)

Durch Schlosstechen wurden die Hintertüren von gleich drei Firmenfahrzeugen in Heiden gewaltsam geöffnet. Die betroffenen Transporter befanden sich auf der Kampstraße. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf den Zeitraum von Mittwoch, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 06.45 Uhr. Die Täter erbeuteten Elektrowerkzeuge und Zubehör. Der entstandene Schaden beträgt etwa 600 Euro. In Borken kam es zu ähnlichen Aufbrüchen. Ein Zusammenhang der Taten ist nicht ausgeschlossen. Hinweise an die Polizei in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell