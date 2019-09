Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - An Autos zu schaffen gemacht

Borken (ots)

Einmal hatten sie Erfolg, im zweiten Fall scheiterten sie: Autoknacker haben sich in der Nacht zum Donnerstag in Borken an zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht, die beide auf dem Schlückersring gestanden hatten. Durch Schlossstechen öffneten bislang unbekannte Täter einen Transporter. Die Täter entwendeten ein hochwertiges Fahrrad im Wert von ca. 5.800 Euro. Gescheitert sind die Täter hingegen beim Aufbrechen eines weiteren Lkw. Das Schlossstechen misslang den unbekannten Täter. Bei dem Versuch das Dreiecksfenster der Fahrertür aufzuhebeln, zersplitterte das Fenster. Ein Eindringen in dieses Fahrzeug gelang nicht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise an die Polizei in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell