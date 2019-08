Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Zeuge stellt Fahrraddieb - Wem gehören die Fahrräder ?

Duisburg (ots)

Bereits am Mittwoch (7. August) hatte die Polizei gegen 6:40 Uhr im Bereich des August-Bebel-Platzes einen hartnäckigen Fahrraddieb (36) gestellt. Ein aufmerksamer Zeuge (53) hatte zuvor beobachtet, wie der Duisburger vor einem Wohnhaus auf der Weseler Straße Ecke August-Bebel-Platz ein silbernes Kindermountainbike und ein rosafarbenes Kinderfahrrad stahl. Beide Fahrräder bot der 36-Jährige dem Zeugen zum Kauf an. Der 53-Jährige reagierte richtig: Er hielt den Mann fest und verständigte die Polizei, die den Mann mit zur Wache nahm. Nachdem der Tatverdächtige die Wache Marxloh wieder verlassen konnte, ging er zielstrebig zu einem Kiosk der an die Weseler Straße angrenzt und entwendete dort ein weiteres Kinderrad, mit dem er in Richtung Alt-Hamborn wegging. Die Beamten folgten dem Fahrraddieb und brachten ihn zur Kripo. Weil keine Haftgründe vorlagen, konnte der Tatverdächtige nach seiner Vernehmung zunächst gehen. Das Kriminalkommissariat 34 sucht immer noch nach den Eigentümern der sichergestellten Fahrräder. Die Geschädigten melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim KK34. (dab)

