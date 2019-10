Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Enges Überholmanöver bei Borsdorf ++ Pink auf grau in Bad Salzhausen ++ Brand im Steinbruch Büdingen

Friedberg

Brand im Steinbruch

Büdingen: Im Steinbruch Am Hammer kam die Feuerwehr am heutigen Dienstagmorgen zum Einsatz. Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es zum Brand an einem Förderband. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

*

Pink auf grau

Nidda: Mit pinker Sprühfarbe verzierte ein Unbekannter zwischen 22 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag ungewollter Weise den grauen Mercedes Sprinter einer Frau aus Solingen. Sie hatte ihren PKW auf dem Parkplatz eines Hotels in der Kurstraße in Bad Salzhausen abgestellt. Der Täter richtete einen Schaden von etwa 6000 Euro an, indem er die komplette Beifahrerseite des Autos besprühte. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Nidda, Tel. 06042-9648-180.

*

Enges Überholmanöver

Nidda: Auf der Bundesstraße 455 von Borsdorf in Richtung Echzell fahrend, überholte eine 67-jährige Niddaerin am heutigen Dienstagmorgen, gegen 11.20 Uhr kurz hinter Borsdorf mit ihrem PKW einen LKW. Zu spät bemerkte sie ein entgegenkommendes Auto. Um einen Unfall zu vermeiden steuerten die 67-Jährige und auch der 42-jährige LKW-Fahrer aus Schotten ihre Fahrzeuge so weit wie möglich nach rechts. Der entgegenkommende PKW konnte so passieren, ohne dass es zu einem Zusammenstoß mit diesem kam. Der PKW der 67-Jährigen und der LKW touchierten sich allerdings bei diesem Fahrmanöver, so dass ein Schaden von rund 3500 Euro entstand. Die Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW darf sich gerne mit der Polizei in Nidda, Tel. 06042-9648-180, in Verbindung setzen.

