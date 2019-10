Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe klauten Handys und flüchteten mit weißem Auto

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: In einem Telefongeschäft am Marktplatz schlugen Diebe am Montagmorgen um 10 Uhr zu. Sie entwendeten vier hochwertige Mobiltelefone und flüchteten mit einem weißen Auto.

Getrennt voneinander, aber ganz offensichtlich zusammengehörend, betraten zwei Männer am heutigen Montagmorgen, gegen 10 Uhr, ein Telefongeschäft am Marktplatz. Sie schauten sich die Mobiltelefon-Ausstellungsgeräte an und rissen diese plötzlich aus der Diebstahlssicherung und ergriffen in Windeseile die Flucht in Richtung Lohstraße. Vier I-Phone im Wert von rund 4000 Euro konnten die Täter dabei erbeuten.

Ein Passant konnte die beiden Männer in der Lohstraße in einen weißen PKW einsteigen sehen, der vermutlich "SU"-Kennzeichen hatte. Der PKW fuhr in Richtung Friedhof oder Gronauer Weg davon. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf die flüchtigen Täter und den Fluchtwagen.

Mit einem Alter von 20 bis 30 Jahren werden die Männer beschrieben. Einer war etwa 1.70m groß, hatte dunkle kurze Haare, einen Vollbart und eine dunklen / südländischen Hauttyp. Er trug eine schwarze Jacke. Sein Komplize war mit einem weißen Kapuzen-Shirt mit Aufdruck auf dem Rücken bekleidet. Die Kapuze zog er bei seiner Flucht über den Kopf.

