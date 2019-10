Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrgäste zahlten nicht ++ Motorradfahrer stürzte ++ Pakete brannten ++ Fahranfänger mit Schwierigkeiten ++ Erfolgloser Einbruchversuch ++ Unfallfluchten ++ beschmierter PKW ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pakete brannten

Altenstadt: Im Postverteilzentrum in der Siemesstraße schlugen am Samstagmorgen, gegen 08.50 Uhr, Flammen aus einem mit Paketen und Briefen beladenen Paketwagen. Ein Mitarbeiter schob ihn geistesgegenwärtig auf den Hof, wo die Ladung des Wagens abbrannte, deren Reste von der informierten Feuerwehr gelöscht wurden. Möglicherweise löste ein Akku den Brand aus, durch den etwa 60 bis 80 Pakete und diverse Briefe zerstört wurden.

Fahranfänger mit Schwierigkeiten

Altenstadt: In der Chattenstraße hatte ein 18-Jähriger am frühen Samstagmorgen einige Schwierigkeiten beim Autofahrer. Gegen 04.30 Uhr kam er mit den Rädern beim Fahren gegen den Bordstein, verriss dann vermutlich das Lenkrad und kam auf den Gehweg. Nun Gas und Bremse verwechselnd prallte der PKW gegen eine Grundstücksmauer und fuhr über den Fuß eines 18-jährigen Hanauer, der auf dem Gehweg unterwegs war. Der Fußgänger zog sich leichte Verletzungen zu, der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schmuck gestohlen

Altenstadt: Einbrechern gelang es am Samstag, zwischen 19.50 und 20.25 Uhr, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Stammheimer Straße zu verschaffen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Täter durchsuchten Schränke und Behältnisse nach Wertsachen und ließen Schmuck mitgehen, als sie das Haus wieder verließen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Unfallflucht

Bad Nauheim: In der Rießstraße fuhr ein Verkehrsteilnehmer am Samstag, zwischen 10.55 und 13.15 Uhr, gegen einen dort abgestellten schwarzen Renault Megane und verursachte an dessen Heck einen Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nimmt Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher entgegen.

BMW angefahren

Bad Vilbel: Einen Schaden von etwa 600 Euro an einem in der Breite Straße in Massenheim abgestellten schwarzen BMW X5 richtete ein Unbekannter zwischen 17.20 Uhr am Donnerstag und 12.30 Uhr am Freitag an. Um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Kia beschädigt

Bad Vilbel: Einen im Riedmühlenweg abgestellten schwarzen Kia Optima streifte ein Verkehrsteilnehmer am Sonntag, gegen 12.10 Uhr und richtete dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro an. Da der Unfallverursacher einfach weiterfuhr, bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise auf diesen.

Staubsauger aufgebrochen

Büdingen: Auf dem Gelände einer Waschstraße in der Reichardsweide brachen Diebe zwischen 16 Uhr am Sonntag und 07.15 Uhr am Montag einen Münzstaubsauger auf. Die Täter konnten einige Euro-Münzen aus dem Automaten stehlen, richteten durch den Aufbruch aber vor allem Schaden am Automaten an, der sich auf rund 1500 Euro belaufen wird. Hinweise in diesem Fall erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Erfolgslose Einbruchversuche

Gedern: An einer Tür, einem Tor und zwei Fenstern des Vereinsheims den Angelsportverein in der Marktstraße fanden sich am Freitagabend Hebelspuren, die darauf schließen lassen, dass Unbekannte versuchten in die Räumlichkeiten einzudringen. Zwischen 08 und 18.30 Uhr am Freitag müssen die Täter am Werk gewesen sein. Erfolg hatten sie nicht. Sie konnten nicht in das Vereinsheim gelangen, richteten aber einen Schaden von rund 2000 Euro an. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Weiß auf schwarz

Münzenberg: Einen schwarzen Ford Fiesta besprühten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr am Samstag und 08.30 Uhr am Sonntag mit weißer Farbe und richteten damit einen Schaden von etwa 500 Euro an. Um Hinweise auf die Täter bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Ladendieb flüchtete

Ober-Mörlen: Ohne zu bezahlen verließ ein Mann am Samstag, gegen 16 Uhr, mit etlichen Produkten, darunter Kosmetikartikel, den Rewe-Markt in der Hasselhecker Straße. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und rief dem Dieb nach, der daraufhin Fersengeld gab und in grobe Richtung Raststätte Wetterau davonrannte. Als 1.65 bis 1.70 m groß, kahlrasiert, mit osteuropäischem Erscheinungsbild, kräftiger Statur und dunkler Bekleidung wird der Täter beschrieben. Um Hinweise auf ihn bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Linienbus gerammt

Ortenberg: Auf der Landstraße 3190 zwischen Bleichenbach und Bergheim streifte ein PKW-Fahrer am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, einen Shuttlebus des Ortenberger Marktes. Der PKW kam dem Bus entgegen und fuhr nach Zusammenstoß einfach davon. Am Bus entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Um Hinweise auf den PKW, dessen Fahrerseite beschädigt sein dürfte, und dessen Fahrer bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Haustür beschädigt

Ortenberg: Die Scheibe einer Haustür im Neuer Weg beschädigte ein Unbekannter am Freitag, zwischen 21 und 23 Uhr. Ob die Scheibe eingeschlagen oder eingeworfen wurde ist unbekannt. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Überschlagen

Ranstadt: Auf der Bundesstraße 275 von Ober-Mockstadt nach Nieder-Mockstadt fuhr ein 21-jähriger Ortenberger am Sonntagabend mit seinem PKW und kam dabei gegen 03.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Über eine Leitplanke hinweg fahrend überschlug sich das Fahrzeug und kam im Feld zum Liegen. Der 21-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der PKW musste abgeschleppt werden. Mögliche Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Motorradfahrer schwer verletzt - Wie kam es zum Unfall?

Reichelsheim: Auf der Landstraße 3187 zwischen Weckesheim und Dorn-Assenheim zog sich ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Nidda am Sonntagabend schwere Verletzungen zu. Gegen 19.10 Uhr stürzte er kurz vor dem Ortseingangsschild von Dorn-Assenheim. Wie es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Nach Angaben des Motorradfahrers soll ein PKW in den Unfall verwickelt gewesen sein. Genauere Angaben dazu liegen bislang nicht vor. An dem Motorrad befanden sich Fantasiekennzeichen. Ob der Fahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bedarf noch der Ermittlungen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen des Unfalls. Das Motorrad musste mit einem Schaden von etwa 1000 Euro abgeschleppt werden, der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Weidezaungerät gestohlen

Reichelsheim: Irgendwann zwischen 17 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Samstag entwendete ein Dieb in der Feldgemarkung "Hinterm Kaninchen" in Blofeld ein Weidezaungerät, welches eine Schafweide absicherte. Um Hinweise auf den Verbleib des Geräts bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Einbruch in Ober-Rosbach

Rosbach: Am Sonntag, zwischen 17 und 23.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür, durchsuchten das Wohnhaus und konnten dabei auch Schmuck, eine Playstation und weitere Dinge erbeuten. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Über Kreisverkehr gefahren

Rosbach /Karben: Mit zur Blutentnahme musste ein 57-jähriger Karbener am Freitagabend die Polizei begleiten, nachdem er gegen 20.50 Uhr auf der Landstraße 3352 zwischen Rodheim und Rosbach über den Kreisverkehr fuhr. Der PKW musste mit einem Schaden von etwa 5000 Euro abgeschleppt werden. Der Atemalkoholtest beim Karbener zeigte einen Wert von über 2 Promille an, weshalb sein Führerschein sichergestellt wurde, da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte.

Fahrgäste zahlten nicht

Wöllstadt: Von Frankfurt zum Bahnhof nach Nieder-Wöllstadt ließen sich zwei Männer am Freitagabend fahren. Um 23.10 Uhr stiegen sie am Bahnhof aus dem Taxi aus, ohne zu bezahlen und flüchteten zu Fuß. Den Betrag von 52 Euro für die Beförderung blieben sie dem Taxifahrer schuldig. Als 16 bis 17 Jahre alt, 1.60 m groß mit schwarzen Haaren (an den Seiten ausrasiert), gelber Sportjacke und Jeans wird einer der beiden Täter beschrieben. Sein Komplize soll 18 bis 19 Jahr alt und 1.70 m groß gewesen sein, hatte ebenfalls schwarze Haare, einen Drei-Tage Bart und trug eine silberfarbene Jacke. Beide Männer werden mit marokkanischem Aussehen beschrieben und sollen Deutsch und Arabisch gesprochen haben. Um Hinweise auf die Männer bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

