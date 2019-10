Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Helfen lernen! - Workshop in Wölfersheim - Es sind noch Plätze frei

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Es kann ganz schnell gehen. Plötzlich ist man mitten in einer Situation, in der man gerne anderen helfen möchte, weil diese gerade bedrängt oder angegriffen werden. Doch wie geht das ohne sich selbst in Gefahr zu bringen?

Vieles zum Thema Selbstschutz und Helfen können Interessierte bei Gewalt-Sehen-Helfen (GSH) Workshops erfahren und ausprobieren. Die Workshops sind Teil der Kampagne Gewalt-Sehen-Helfen des Kreispräventionsrates Wetterau. Die Kampagne zeigt Verhaltensmöglichkeiten auf, mit denen jeder zu seiner eigenen Persönlichkeit passende Handlungsoptionen für kritische Situationen entwickeln kann. Es geht darum gewaltfrei zu helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Am Samstag, den 16. November findet von 09 bis 13 Uhr ein Workshop der Sporthalle in Wohnbach statt. Teilnehmen können alle Erwachsenen, die gerne etwas zum Thema Helfen lernen möchten.

Interessierte melden sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Wölfersheim, Thorsten Höhne, unter Tel. 06036-9739-31 oder unter thorsten.hoehne@woelfersheim.de an.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell