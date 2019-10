Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrzeug brannte in Rockenberg ++ Unfallflucht in Wöllstadt

Friedberg (ots)

PKW brannte

Rockenberg: Ein technischer Defekt dürfte dem Brand eines PKW am heutigen Nachmittag Auf der Klingenburg zugrunde liegen. Der Mercedes stand geparkt auf der Straße im Wohngebiet. Passanten bemerkten gegen 14 Uhr den Brand und informierten die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr löschte den Brand ab, der den PKW völlig zerstörte. Ach ein davor geparkter PKW wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

*

Unfallflucht

Wöllstadt: Einen Schaden von etwa 3000 Euro an einem schwarzen BMW Grand Tourer richtete ein Unbekannter am heutigen Freitag, zwischen 11 und 13 Uhr, in der Gondolfstraße / Ecke Gartenstraße an. Rote Lackanhaftungen am BMW lassen darauf schließen, dass der flüchtige Unfallverursacher ein rotes Fahrzeug nutzte. Um Hinweise auf den Unfallverursacher bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

