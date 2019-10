Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer bemalte die Straße in Echzell? ++ Kaffeeautomat aus Auto in Assenheim geklaut

Wer malte auf die Straße?

Echzell: In der Eichenstraße konnte eine Passantin am heutigen Morgen, gegen 06.35 Uhr, diverse auf die Straße gemalte Symbole und Schriftzüge feststellen und verständigte die Polizei. Bei den Symbolen handelte es sich nämlich unter anderem um Hakenkreuze. Aber auch ein Davidstern, ein Pentagramm, ein Herz und Schriftzüge wie "Ausländer raus" befanden sich darunter.

Auf einer Länge von etwa 50 Metern malten Unbekannte zwischen 22.30 Uhr am Donnerstagabend und 06.35 Uhr am heutigen Freitagmorgen die Symbole und Schriftzüge mit Kreide auf die Fahrbahn. Kinder hatten am Vortag die Kreide im Hof eines dortigen Wohnhauses stehen lassen. An dieser Kreide bedienten sich die Täter offenbar für die Schmierereien. Diese wurden inzwischen entfernt.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt und bittet um Hinweise auf die Täter.

Heckscheibe eingeschlagen

Niddatal: Einen hochwertigen gebrauchten WMF Kaffeeautomaten entwendeten Diebe in der Nacht zum Freitag aus einem Mercedes Vito in der Gebrüder-Scholl-Straße in Assenheim. Die Täter schlugen zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag und 07.30 Uhr am Freitag die Heckscheibe des PKW ein und konnten so an die Beute gelangen. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Um Hinweise in diesem Fall bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

