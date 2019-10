Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (03.10.2019) in der Martha-Schmidtmann-Straße drei geparkte Autos beschädigt. Eine 53 Jahre alte Halterin eines VW stellte gegen 10.40 Uhr Beschädigungen an ihrem Außenspiegel fest und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten stellten vor Ort zwei weitere Fahrzeuge, einem BMW und einem Ford, fest, an denen die Außenspiegel beschädigt waren. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Tatzeit zwischen 22.00 Uhr und 10.40 Uhr liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

