Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl auf Baustelle

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (02.10.2019) in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Siemensstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 13.30 Uhr und 17:00 Uhr auf das umzäunte Baustellengelände. Dort warfen sie mit einem Pflasterstein die Scheiben eines Baucontainers ein und stahlen aus zwei Geldbörsen Bargeld im Wert von 100 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 entgegen.

