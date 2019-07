Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Mittwoch, 03.07.2019, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 04.07.2019, 09:30 Uhr

In Mainz-Hechtsheim kommt es in einem Recyclinghof zu einem Einbruchsdiebstahl. Polizeibeamte stellen an einem offen stehenden Container Beschädigungen des Türgriffs fest. Die unbekannten Täter entwenden diverse Werkzeuge. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 04.07.2019, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter brechen in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Kolping-Straße ein. Einem Bewohner kommt auf dem Weg in den Keller ein ihm unbekannter Mann entgegen. Der Bewohner stellt fest, dass drei Kellerabteile offen stehen; in einem anderen Raum stehen mehrere Taschen, in denen sich Gegenstände der Bewohner befinden. Diese wurden mutmaßlich durch den Täter gepackt, der die Gegenstände in den Taschen aus dem Haus bringen wollte. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Personenbeschreibung:

- männlich

- dunkler Teint

- kleine und schmale Statur

- korpulenter Bauch

- Klammerpflaster auf der Stirn

- Bekleidet mit einem weißen T-Shirt

- führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell