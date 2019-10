Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (03.10.2019) am Rotebühlplatz einen E-Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Der 30 Jahre alte Besitzer stellte das Elektrokleinstfahrzeug der Marke So Flow mit dem Versicherungskennzeichen BNO 160 gegen 18.00 Uhr an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 21.45 Uhr zurückkam hatten Unbekannte es gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

