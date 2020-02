Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Tresorwürfel gestohlen ++ Zaun beschädigt ++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Terrassentür aufgebrochen

In ein Wohnhaus in der Straße Finkenberg brachen unbekannte Täter zwischen dem 01.02.20, 17.20 Uhr, und dem 02.02.20, 11.00 Uhr, ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf, durchsuchten das Wohnhaus und stahlen u.a. Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, dürfte sich jedoch auf mindestens mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Snackautomat aufgebrochen

Zwischen dem 02.02.20, 14.00 Uhr, und dem 03.02.20, 08.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Halle in der Straße In der Marsch ein. Im Gebäude hebelten die Täter einen Snackautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Am 02.02.20, zwischen 20.30 und 23.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Toyota, der in der Straße Am Markt geparkt stand. U.a. schlugen die Täter die Frontscheibe des Pkw ein. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

In ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Auf dem Wüstenort brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 03.02.20 ein. Zwischen 19.00 und 08.30 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster auf durchsuchten das Gebäude und brachen zusätzlich im Gebäude zwei Spinde auf. Die Täter entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Automaten aufgebrochen

Unbekannte Täter entfernten die Schlösser von zwei Münzwaschautomaten, die sich auf einem Tankstellengelände in der Dahlenburger Landstraße befinden. Wieviel Geld die Täter entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 31.01. und 02.02.20. Am 02.02.20, zwischen 23.30 und 23.50 Uhr, versuchten Unbekannte in der Ilmenaustraße zwei Parkscheinautomaten aufzubrechen. Es entstanden Sachschäden an beiden Automaten.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Am 02.02.20, zwischen 09.50 und 11.10 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein silberfarbenes Mountainbike Bocas, welches in der Straße Bei der St. Johanniskirche abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fußgängerin übersehen - nach Unfall leicht verletzt

Am 02.02.20, gegen 20.20 Uhr, wollte ein 69-Jähriger mit seinem Ford vom Handwerkerplatz kommend nach links in die Stresemannstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 39 Jahre alte Fußgängerin, die zeitgleich die Fahrbahn überquerte. Beide Beteiligte hatten "grün". Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und der Fußgängerin, wobei die 39-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in das Krankenhaus. Am Pkw entstanden in Folge des Zusammenstoßes mehrere hundert Euro Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zaun beschädigt

Unbekannte Täter grölten in den frühen Morgenstunden des 02.02.20 in der Salzwedeler Straße herum, rissen ein Verkehrszeichen aus dem Fundament und beschädigten einen hölzernen Gartenzaun. Die Taten ereigneten sich gegen 04.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Tresorwürfel gestohlen

Zwischen dem 02.02.20 und dem 03.02.20, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Hansestraße in einen Bürocontainer ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen einen Tresorwürfel mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Pkw zerkratzt

Den Lack eines VW, der in der Zeit vom 01.02.20, 22.30 Uhr, bis zum 02.02.20, 12.00 Uhr, auf einem Grundstück im Paul-Tilly-Weg geparkt stand, haben unbekannte Täter derart zerkratzt, dass mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Gegen den 27 Jahre alten Fahrer eines Opel hat die Polizei ein Verfahren eingeleitet, da der dringende Verdacht besteht, dass er am 02.02.20, gegen 23.40 Uhr, mit seinem Pkw unterwegs war, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Opel-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

