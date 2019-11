Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (08.11.2019) in eine Gaststätte an der Charlottenstraße eingebrochen und haben dabei einen Tresor gestohlen. Die Einbrecher hebelten zwischen 0.00 Uhr und 04.00 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Im Keller rissen sie einen Tresor aus der Wand und stahlen ihn. Der Tresor enthielt neben mehreren Tausend Euro auch ein elektronisches Bestellgerät. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

