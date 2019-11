Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht vom Mittwoch (06.11.2019) auf Donnerstag (07.11.2019) in zwei Geschäfte an der Epplestraße eingebrochen. Die Täter kletterten an der Gebäuderückseite auf ein Zwischendach und verschafften sich dort Zutritt zu einem Elektronikgeschäft, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Aus dem Laden stahlen die Täter mehrere Smartphones und ein Laptop im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die gleiche Vorgehensweise wandten Unbekannte beim Einbruch in den Räumlichkeiten des Geschäftes im ersten Obergeschoss an. Über den oberhalb des Zwischendaches gelegenen Balkon gelangten die Täter in die Geschäftsräume. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke, stahlen nach jetzigem Stand jedoch nichts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 entgegen.

