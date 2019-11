Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mageninhalt entleert - Taxifahrt nicht bezahlt

Stuttgart-West (ots)

Eine unbekannte Frau hat sich am Donnerstagabend (07.11.2019) mehrfach in einem Taxi erbrochen und ist im Anschluss geflüchtet, ohne die Taxifahrt zu bezahlen. Der 47-jährige Taxifahrer nahm die unbekannte Frau gegen 22.25 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt auf und fuhr sie in die Seyfferstraße, wo sie sich mehrmals in den Fußraum und beim Aussteigen an die Außenseite des Taxis übergab. Als der Taxifahrer die Fahrtkosten und ihre Personalien zur Begleichung der Reinigungskosten verlangte, schlug sie ihm gegen die Brust und flüchtete unerkannt.

