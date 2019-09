Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Fußgänger läuft gegen Taxi

Bitburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich am Rande der Single Party in Lahr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27 Jahre alter Fußgänger verletzt wurde. Der junge Mann ging mit weiteren Personen auf dem Gehweg der Hauptstraße in Lahr in Richtung Hüttingen. Im Einmündungsbereich zum Obersgegener Weg kam der Mann aus noch nicht abschließend geklärter Ursache vom Gehweg ab, stolperte auf die Straße und fiel gegen ein langsam vorbeifahrendes Taxi. Durch den Kontakt mit dem Fahrzeug stürzte der Fußgänger auf die Fahrbahn und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger stand unter starkem Alkoholeinfluss. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg. 06561-96850.

