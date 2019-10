Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokholt-Hanredder - Illegale Ablagerung eines Kühlschranks

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 12.10.19, wurde in Bokholt-Hanredder ein illegal entsorgter Kühlschrank gefunden.

Gegen 17 Uhr fanden Passanten das Gerät am Rande eines Feldweges in der Verlängerung der Straße "An der Bahn". An dem Gerät konnten keinerlei Verwitterungsspuren festgestellt werden. Daher gehen die Beamten davon aus, dass der Kühlschrank erst vor kurzer Zeit dort abgelegt wurde. Es handelt sich um einen weißen Kühlschrank der Marke Siemens.

Hinweise nehmen die Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-40920 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

