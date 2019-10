Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bimöhlen / Polizei erbittet Hinweise nach zwei Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Montag, den 14.10.19, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 16:30 Uhr, kam es in Bimöhlen zu zwei Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser in der Dorfstraße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Häuser nach Wertsachen. Das Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im relevanten Zeitraum oder auch davor im Bereich der Dorfstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

