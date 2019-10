Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Dachstuhlbrand in Reihenhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagvormittag, den 17.10.19, ist es in Wedel, Schwartenseekamp, zum Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus gekommen.

Siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4404024

Während des Einsatzes waren auch Kräfte des Polizeireviers Wedel am Einsatzort eingesetzt.

Angaben zur Schadenshöhe oder Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell