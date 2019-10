FW-PI: Wedel: Dachstuhlbrand eines Reihenhauses

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Wedel: Dachstuhlbrand eines Reihenhauses Datum: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 8.35 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Schwartenseekamp +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Züge)

Wedel - Am Donnerstagvormittag ist es in Wedel zu einem Brand im Dachstuhl eines Endreihenhauses gekommen. 45 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Wedel und Holm konnten das Feuer in einem zwei Stunden dauernden Einsatz auf den Ausbruchsbereich begrenzen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Wedel war um 8.35 Uhr alarmiert worden. Als Wedels Wehrführer Michael Rein als erste Einsatzkraft in das Wohngebiet am Rande der Stadt einbog, quoll Rauch an mehreren Stellen aus dem Dach des Reihenhauses, das aus drei Partien besteht. An einigen Stellen waren offene Flammen zu sehen. Die Bewohner hatten das Haus bereits unverletzt verlassen. Rein ließ vorsichtshalber die FF Holm mit weiteren Atemschutzgeräteträgern nachalarmieren. Die Erkundung ergab ein Feuer im Bereich der im Dachgeschoss verbauten Heizungsanlage. Rein entschloss sich zu einem zweigeteilten Angriff. Ein Zwei-Personen-Trupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr über das Treppenhaus zur Brandbekämpfung vor. Zugleich wurde vor dem Haus die Drehleiter in Stellung gebracht. Von deren Korb aus nahmen weitere Kräfte die Dachpfannen im Übergang zwischen dem betroffenen Endreihenhaus und der Mittelpartie, um hier einen Rauch- und Wärmeabzug zu schaffen. So konnten frühzeitig eine mögliche Brandausbreitung verhindert werden. Zur Brandbekämpfung wurde von der Drehleiter aus ein weiteres C-Rohr vorgenommen. So konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Einsatzstelle war gegen 9.15 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis 10.40 Uhr hin. Unter anderem wurde mit einem Wassersauger Löschwasser aufgenommen. Das Dach wurde durch einen Fachbetrieb provisorisch abgedichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen. Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht getätigt werden.

Kräfte FF Wedel: 34 mit sieben Fahrzeugen FF Holm: 11 mit zwei Fahrzeugen RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung KFV Pinneberg: stv. Kreiswehrführer Stefan Mohr, Pressesprecher Polizei und Kripo: Einsatzleiter: Michael Rein, Wehrführer FF Wedel

