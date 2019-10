Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Freiwillige Feuerwehren im Amt Elmshorn-Land im Sondereinsatz gegen Blutkrebs: DKMS-Typisierungsaktionen in sieben Orten

Datum: Sonnabend, 26. Oktober 2019, und Sonnabend, 2. November 2019

Amt Elmshorn-Land - Menschenleben zu retten und Sachwerte vor Schaden zu bewahren ist ihr tägliches Brot. Nun wagen sich die freiwilligen Feuerwehren aller Gemeinden im Amt Elmshorn-Land (Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Raa-Besenbek, Seester, Seestermühe, und Seeth-Ekholt) auf ein neues Terrain vor. Sie organisieren im Kampf gegen Blutkrebs Registrierungsaktionen zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am Sonnabend, 26. Oktober, und Sonnabend, 2. November. "Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, darunter viele Kinder und Jugendliche", erläutert Klein Nordendes Wehrführer Martin Höppner und sein Seesteraner Amtskollege Lasse Krüger ergänzt: "Denen wollen wir helfen, indem wir möglichst viele Helfer, die sich als potenzieller Stammzellenspender registrieren lassen, mobilisieren."

Geplant sind folgende Termine: Sonnabend, 26. Oktober 2019, jeweils von 14 bis 18 Uhr: FF Klein Nordende: Feuerwehrgerätehaus an der Schulstraße 35, 25336 Klein Nordende

FF Klein Offenseth-Sparrieshoop: Feuerwehrgerätehaus an der Rosenstraße 49, 25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop

FF Raa-Besenbek: Feuerwehrgerätehaus an der Dorfstraße 23a, 25335 Raa-Besenbek

FF Seestermühe: Gemeindezentrum an der Dorfstraße 54a, 25371 Seestermühe

Sonnabend, 2. November 2019, jeweils von 14 bis 18 Uhr FF Kölln-Reisiek: Gemeindezentrum am Sandfohrt 1, 25337 Kölln-Reisiek

FF Seester: Dorfgemeinschaftshaus am Schulsteig 4, 25370 Seester

FF Seeth-Ekholt: Dorfgemeinschaftshaus an der Schulstraße 10, 25337 Seeth-Ekholt

"Suchen Sie sich einfach den Ort und den Termin aus, der Ihnen am besten passt. Durch die Wahlmöglichkeit der zwei verschiedenen Termine haben wir viele Chancen geschaffen", fordert Michael Bunk, Wehrführer der FF Kölln-Reisiek, auf. Grundsätzlich könne sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren, der mindestens 50 Kilogramm wiegt und einen Body-Maß-Index von 40 nicht überschreitet, registrieren lassen. Die Registrierung erfolgt mittels eines Schleimhautabstrichs an der Wange mit drei medizinischen Wattestäbchen. Eine Blutabnahme ist nicht erforderlich. An allen Orten stehen ehrenamtliche Helfer der örtlichen Feuerwehr bereit, um diesen Wangenabstrich vorzunehmen. Als die Idee zu dieser konzertierten Aktion im Frühjahr während einer regelmäßig tagenden Wehrführer-Runde aufkam, herrschte schnell eine breite Zustimmung. "Eine Selbstverständlichkeit", findet etwa Rolf Kahlke von der FF Raa-Besenbek. Die Typisierung an sich ist für potenzielle Stammzellenspender selbstverständlich kostenfrei. Die DKMS ruft aber auch zu Geldspenden zur Finanzierung der Registrierungen (Kosten rund 35 EUR pro Registrierung) auf. Spenden können mit dem Verwendungszweck "FEU 133" versehen werden, damit sie unserer Feuerwehr-Aktion im Amt Elmshorn-Land zugeordnet werden können. Spendenkonto: IBAN DE37 7004 0060 8987 0000 04, BIC: COBADEFFXXX. "Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Mitbürger auch von dieser Möglichkeit zu helfen Gebrauch machen", so Andreas Rockel, Wehrführer der FF Seestermühe. Bei den Typisierungsaktionen werden außerdem entsprechende Spendenboxen aufgestellt. Weitere allgemeine Informationen im Internet: www.dkms.de

