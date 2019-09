Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch/Kupferrohre gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte versuchten am Dienstag, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Parkstraße einzubrechen. Darauf deuten frische Hebelspuren an der Tür.

In Hauptstraße wurden am Wochenende an einem Gebäude Teile der Regenrinne aus Kupfer abmontiert.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02373/9099-0.

